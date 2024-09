Grávida, esposa de Alex Telles confirma mudança da família após acordo com Botafogo

Vitória Telles publicou uma mensagem de apoio e parceira ao novo capítulo na carreira do marido, que assinou com o Alvinegro até 2026

A mudança para o Rio de Janeiro contou com aprovação da família de Alex Telles, novo reforço do Botafogo. A esposa do jogador, Vitoria Telles, que está grávida do segundo filho do casal, demonstrou apoio e parceria à decisão do lateral em transferir-se para o clube de General Severiano.

“Por onde for, eu também vou. Sua casa é o meu amor. Sempre juntos, eu te amo”, escreveu Vitória em uma foto com o jogador. Alex Telles respondeu a mensagem em seu perfil: “Obrigado por estar comigo. Te amo”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Alex Telles estava no Al-Nassr desde julho de 2023. O casal, inclusive, compartilhou momentos no Mar Vermelho saudita, considerado por turistas uma espécie de Maldivas do país asiático. Uma referência em relação a similaridade com os hotéis de uma das ilhas paradisíacas mais famosas do mundo.