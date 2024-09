Gabigol curte aniversário com família e amigos; irmã exibe look

Jogador do Flamengo, Gabigol comemorou o seu aniversário com festa na última segunda-feira (02); Dhiovanna Barbosa fez postagem exibindo look

O atacante Gabigol, do Flamengo, recebeu amigos e familiares nesta segunda-feira (02) para comemorar o seu aniversário de 28 anos, completados no último dia 30 de agosto. O evento aconteceu na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Nomes como Diego Ribas e Filipe Luís, ex-companheiro do jogador do clube carioca, assim como os pais e a irmã do camisa 99, estiveram entre os presentes.

Valdemir Silva e Dhiovanna Barbosa, pai e irmã de Gabigol, fizeram postagens nas redes sociais durante a comemoração. Enquanto o primeiro publicou uma foto com Lindalva Barbosa, mãe do ídolo rubro-negro, a irmã do atacante exibiu look estiloso escolhido para a ocasião.