Fuentes é apresentado no Fluminense e revela ansiedade: ‘Não consegui dormir’

Jogador colombiano, último reforço da janela do Flu, comenta acerto com o novo clube e parceria com conterrâneos Crédito: Jogada 10

Último reforço do Fluminense na janela internacional de transferências, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes foi apresentado nesta terça-feira (3) no CT Carlos Castilho. Aos jornalistas presentes, o colombiano falou sobre o sonho realizado de chegar ao Flu, revelando que não conseguiu dormir após receber a notícia de que viria para o time carioca. O jogador, que assinou até agosto de 2028, afirmou que ficou ansioso e rezou para que o acerto se concretizasse. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A sensação que tive foram todas as emoções boas que um jogador pode sentir ao receber a notícia de jogar num clube como o Fluminense. Na tarde que recebi a notícia de que aceitaram, praticamente não dormi. Ansioso, mas colocando tudo nas mãos de Deus. E, bom, hoje estamos aqui graças a Ele para poder contar essa história”, revelou.

LEIA MAIS: Ídolo e sul-americanos: veja como ficou o elenco do Fluminense ao fim da janela Além disso, ele também falou sobre o contato com o restante do elenco. Fuentes busca, então, se adaptar o mais rápido possível com os novos companheiros. “O que me disseram é que é uma família. Sempre estão dispostos a ajudar o próximo. Se reflete em como me receberam, na forma como me fizeram me sentir em casa. Isso vai me ajudar para poder entrar em sintonia com a equipe e com o clube para chegarmos aos objetivos”, avaliou. Depois, Fuentes falou sobre seu “rival” de posição; Marcelo. O jogador rasgou elogios ao agora companheiro, citando outros atletas do elenco como “referências mundiais”

“Ainda não treinei com o Marcelo, apenas o vi. Mas já me passa uma boa impressão. É uma figura mundial, um ídolo mundial. Óbvio que o tenho como referência, quero escutá-lo e vê-lo tomar os melhores exemplos. Mas é um sonho para mim poder compartilhar o campo com ele, Thiago Silva, Cano, Árias Felipe Melo, jogadores referências mundiais.”, afirmou. Outros tópicos da apresentação de Fuentes Impressão da torcida “Ver este espetáculo foi algo detonante de emoções. Ver o Maracanã, com a quantidade de pessoas que foram ver a equipe ganhar, não deixaram de torcer em nenhum momento. Todos ficaram eufóricos, foi uma grande festa. Que a torcida se sinta alegre e goste de ir a cada quarta e a cada domingo um bom futebol.”

Colombianos no elenco “A ideia é seguir fortalecendo essa relação (Colômbia/Fluminense), seguir mantendo esse laço de amizade. Seguir abrindo as portas para eles, que também estão buscando um sonho de vir a um clube como este. Vir para lutar por grandes coisas, como Libertadores, Brasileirão e os torneios que têm aqui no Brasil. É dar o melhor.” Receber mensagens da torcida do Fluminense