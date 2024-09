Fluminense recusa proposta da Europa por Arias

Segundo a jornalista Aline Nastari, em publicação nesta terça-feira (3), o time turco insiste no jogador após a primeira recusa do Flu. No começo da janela, fechada na última segunda (2), o Galatasaray havia ofertado 10 milhões de euros pelo atacante.

Ainda de acordo com a repórter, o Flu ouviu propostas do Girona (ESP) e do Zenit (RUS), mas recusou todas. A intenção da equipe das Laranjeiras é negociá-lo por, no mínimo, 18 milhões de euros (R$ 112 milhões, aproximadamente). Apesar da janela estar fechada no Brasil, ela segue aberta em outros mercados, como, exatamente, a Turquia (até o dia 13).

O Tricolor possui 50% de seus direitos, enquanto o restante segue com sua ex-equipe, o Patriotas (COL). Seu contrato com o Flu vai até agosto de 2026. Arias chegou ao Fluminense em 2021, custando cerca de 600 mil dólares aos cofres tricolores.