Flamengo trava Bragantino e segura Matheus Gonçalves

Um dos jovens destaques do Flamengo, Matheus Gonçalves, de 19 anos, vai permanecer no clube carioca no restante da temporada. O jogador, que foi um dos nomes do Rubro-Negro na conquista da Copa Intercontinental sub-20 no mês passado, fica à disposição dos treinadores, tanto da base, quanto do profissional, para ajudar o clube.

Nos últimos dias da janela de transferência, o meia despertou o interesse do Rio Ave, de Portugal. A proposta era de 5 milhões de euros, ou seja, R$ 31,1 milhões) por 35% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o Flamengo manteria 50%. No entanto, apesar do clube carioca entender que era uma boa oportunidade tanto para o jogador quanto para o Rubro-Negro futuramente, Matheus não quis.

Bragantino e o Matheus Gonçalves

Por outro lado, o Bragantino também tentou contar novamente com o meia, que na última temporada atuou por empréstimo no clube paulista. Foram 13 jogos e uma assistência. Mas, dessa vez, as negociações não foram para frente. Primeiro, o Massa Bruta ofereceu 6 milhões de euros – algo em torno de R$ 37,3 milhões pelo jogador. O Rubro-Negro, por sua vez, ficou de acordo, mas por 50% e não por 70%, como era a ideia do clube paulista.