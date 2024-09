Fifa inicia escolha das sedes da Copa do Mundo Feminina 2027

A edição da Copa do Mundo Feminina será realizada no Brasil. Belém e Natal são as novidades na lista, que conta com outros dez cidades

Representantes da Fifa, da CBF e do comitê organizador da Copa do Mundo Feminina de 2027 iniciaram, nesta segunda-feira(3), o processo para escolher as cidades-sede do Mundial, que acontecerá no Brasil. Natal (Arena das Dunas) e Belém (Mangueirão) foram as novidades na lista, que ainda conta com outras dez candidatas para sediar a décima edição do torneio.

“A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 será um momento histórico não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul, e levará o futebol feminino de seleções ao mais alto nível”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.