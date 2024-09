Ex-Flamengo, Lucas Silva é anunciado pelo Nam Dihm FC, atual campeão do Vietnã

O Lucas Silva, revelado pelo Flamengo em 2019, é o novo reforço do Nam Dihn FC, atual campeão do Vietnã e também da Supercopa do país. Anteriormente no Torreense, de Portugal, o atacante de 26 anos decidiu encarar um novo desafio na carreira, agora no futebol asiático. O clube vietnamita se prepara para a disputa da AFC Champions League Two (competição equivalente à Europa League no velho continente).

“Estou muito feliz em chegar Nam Dinh FC, encarar este novo projeto. Sei que temos grandes desafios pela frente, somos o atual campeão e estou pronto. Vou retribuir toda a confiança que depositaram em mim dando o meu melhor em campo e trabalhando duro para manter o clube no topo. Tive uma ótima recepção aqui”, disse Lucas Silva.