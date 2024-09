Estêvão minimiza pressão em estreia na Seleção: ‘É meu parque de diversões’

Estreando na Seleção Brasileira, o atacante Estêvão concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (3), no Hotel Bourbon, em Curitiba. O jogador é uma das esperanças de gol do Brasil para o duelo contra o Equador, na sexta (6), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Contudo, ele também é a esperança de renovação no plantel. Mas para o garoto, tudo isso é um parque de diversão.

Eu trabalho muito o psicológico com a minha família. A gente conversa. Futebol pra mim é que nem parque de diversões, onde me sinto feliz, me sinto leve. Assim que eu me sinto. Estou muto feliz em vestir a camisa da Seleção Brasileira, jogando com alegria. Feliz por construir uma carreira muito grande e espero que seja só o começo