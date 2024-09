Estêvão fala em expectativas e comenta elogios de Neymar: ‘Gratificante’

Estêvão carrega grande expectativa do torcedor brasileiro. Brilhando no Palmeiras, o atacante foi chamado pela primeira vez para a Seleção Brasileira e já atrai os olhares do mundo todo. Inclusive de Neymar. O jogador do Al-Hilal, recentemente, fez elogios a joia, que em entrevista coletiva nesta terça (6), revelou como ficou a receber elogios do ídolo.

“No começo do ano, quando eu subi, foi um pouco difícil. Profissional e base são totalmente diferente, e graças ao Abel, a comissão e jogadores, além dos meus familiares, que me ajudaram bastante. No começo do ano foi difícil, mas pude me desenvolver junto com eles, com conselhos diariamente, que me ajudaram a crescer no futebol e chegar onde estou. A principal dificuldade, é que eu nunca fui o mais forte, mais rápido, mais musculoso, e Deus me ajudou. Acabo jogando com jogadores mais velhos, mais fortes, com mais experiência e que cortam caminho. Acho que pude ir desenvolvendo, jogo com mais inteligência, e tenho acrescentado bastante”, disse o atacante.

Por fim, Estêvão comentou como é estar ao redor de tantos craques do futebol mundial. Mas admitiu um peso diferente ao conhecer Vinícius Júnior.

“Me encontrei com eles na hora do almoço e o cara que me deu mais nervosismo foi o Vini. Por tudo o que ele representa, pelo que faz no Real Madrid. Para mim, é o melhor do mundo hoje. Não só com ele, mas com todos. São caras que vejo jogando Champions, dá um friozinho na barriga, mas espero aprender bastante”, finalizou.