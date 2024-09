Endrick segue com a 9, Estêvão veste a 22: veja a numeração da Seleção Brasileira

A seleção brasileira enfrentará o Equador nesta sexta-feira (6), pela sétima rodada das eliminatórias. O jogo será no Estádio Couto Pereira, que pertence ao Coritiba. Será o retorno do Brasil ao local, algo que não acontece desde 2003.

O técnico Dorival Jr. escolheu a numeração dos 23 atletas convocados. O destaque é Estêvão, convocado pela primeira vez, que vem brilhando com a camisa do Palmeiras nesta temporada. Desse modo, ele atuará com a camisa de número 22. Outro estreante na amarelinha, Luís Henrique, do Botafogo, ficou com a 20.

