Drone equatoriano agita treino da Seleção Brasileira nesta terça-feira

Objeto voador foi visto no CT do Caju durante atividade e incomodou Dorival Júnior e a CBF. Polícia identificou os suspeitos

O treino da Seleção Brasileira no CT do Caju, nesta terça-feira (03), teve um personagem que roubou a cena. Mas não foi nenhum dos jogadores, mas sim um drone que foi visto durante a atividade comandada por Dorival Júnior. Seguranças da CBF, guardas municipais de Curitiba e policiais militares estão se mobilizaram e capturaram o objeto voador e seu operador.

“O brasileiro estava pilotando o drone, ele passou baixo, perto dos jogadores e outras pessoas. Quando ele viu que estaria sendo abordado, fez uma manobra e jogou o drone nas árvores. Ele acabou localizado, identificado e, na sequência, o equatoriano também acabou identificado. Eles serão encaminhados para a companhia da Polícia, vamos recolher todos os materiais relacionados, como o computador que era utilizado para armazenar as imagens, o drone e o celular dos envolvidos”, disse o policial, aos jornalistas.

Além disso, a postura do trio faz com que a polícia trabalhe com a hipótese de espionagem. Assim, as investigações seguirão no decorrer dos dias. A CBF, por sua vez, ainda não emitiu nenhum comunicado.

Aliás, vale ressaltar que o Brasil encara o Equador nesta sexta-feira (06), às 22h, no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.