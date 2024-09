Diretor da SAF do Vasco pede demissão após quase dois meses no cargo

A SAF do Vasco voltou a ficar sem um diretor comercial. Menos dois meses depois de ser contratado, Renato Lassmann El Kobi pediu para deixar o cargo nos últimos dias. O canal “Atenção Vascaínos” foi o primeiro a informar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Renato chegou para assumir a pasta que estava sem comando desde o desligamento de Caetano Marcelino, em novembro do ano passado. O agora ex-diretor estaria lidando com problemas pessoais no sul do país e, por isso, renunciou à posição na última sexta-feira (30). O clube, aliás, volta ao mercado para buscar um substituto.