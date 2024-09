Cruzeiro acerta venda de Arthur Gomes ao futebol russo

Raposa fecha acordo com Dínamo de Moscou, e atacante já viaja nesta terça-feira para assinar contrato

O Cruzeiro terá uma saída importante no setor de ataque. O time celeste aceitou a proposta do Dínamo de Moscou pelo atacante Arthur Gomes. Assim, o jogador embarca na noite desta terça-feira rumo à Rússia para finalizar os trâmites e assinar contrato definitivo com o clube.

Os russos aceitaram pagar 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) pelo atleta. O valor, no entanto, pode chegar a quase R$ 43 milhões se somado a um bônus de 1 milhão de euros por performance.