Cristiano Ronaldo imita Messi em seu canal, que atinge marca histórica no YouTube

'UR Cristiano', conta do jogador na plataforma, alcançou números astronômicos com menos de duas semanas após o lançamento Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo quebra recordes fora das quatro linhas com a mesma facilidade que fazia dentro de campo. Seu canal no Youtube, por exemplo, atingiu uma marca histórica no site em menos de duas semanas. O conteúdo tem feito sucesso e chama atenção pela espontaneidade do astro nos vídeos, inclusive com ‘imitações’ a Lionel Messi. O canal ‘UR Cristiano’ ultrapassou a marca de 56 milhões de inscritos em menos de duas semanas no ar. O número fez de Cristiano Ronaldo o 47º perfil com mais seguidores no site no mundo – ultrapassando, por exemplo, o cantor Ed Sheeran (55,06 milhões). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Meus filhos dizem que sou youtuber, não jogador”, brincou Cristiano em coletiva de imprensa recentemente.

‘Imitação’ Lionel Messi O astro do Al-Nassr divulgou um vídeo nesta terça-feira (3) com sete respostas de Georgina Rodríguez aos questionamentos dos fãs. Em dado momento, a modelo retruca uma brincadeira de CR7 e diz: “Que bobo eres (como você é bobo)”. O jogador imediatamente comenta: “Qué mirás, bobo (está olhando o que, bobo?)”. Vale destacar que a frase ganhou repercussão mundial com Messi durante a Copa do Mundo 2022. “Está olhando o que, bobo? Está olhando o que, bobo? Sai para lá, bobo, sai para lá”, disse o Messi após a vitória da Argentina sobre a Holanda. O camisa 10 estava visivelmente incomodado com o rapaz, e o caso virou meme nas redes sociais. Recordes do canal UR Cristiano O canal de Cristiano se tornou o mais rápido do mundo a alcançar a marca de um milhão de inscritos – com menos de uma hora do lançamento. Agora, com mais de 56 milhões de pessoas, figura entre os 50 com mais seguidores entre todas contas do Youtube.