Corinthians paga dívida com consultoria da gestão Duilio Monteiro

Empresa prestou serviços ao Timão de 2021 a 2023. No fim do ano passado, clube assumiu débito e não quitou os valores acordados

O Corinthians informou, nesta terça-feira (3), que pagou uma dívida de mais de 1,6 milhão à consultoria KPMG, que foi contratada pela gestão de Duilio Monteiro Alves para auxiliar na reestruturação financeira do clube. A empresa prestou serviços entre maio de 2021 até o fim de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contudo, a KPMG entrou com ação de execução para receber o valor do contrato, que não havia sido quitado pelo clube. Assim, em nota, o Timão confirmou que pagou o valor integral do débito com a empresa de consultoria.