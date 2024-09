Corinthians oficializa proposta pelo atacante Memphis Depay

Nesta terça-feira (3), a torcida do Corinthians recebeu a informação que o clube negocia a contratação do atacante Memphis Depay. Aos 30 anos, o jogador está sem clube desde a saída do Atlético de Madrid e espera acertar um novo destino nos próximos dias.

De acordo com o jornalista Samir Carvalho, o Alvinegro realizou duas conversas com o estafe do jogador, que demonstrou interesse em atuar sob o comando de Ramón Díaz e, principalmente, defender um clube brasileiro.

Segundo as informações do portal Meu Timão, o contrato oferecido pelo Corinthians a Memphis Depay é válida por duas temporadas. Sendo assim, ele chegaria com status de grande estrela do clube para tentar ajudar o time a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.