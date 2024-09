Chelsea cede, mas Flamengo não chega a acordo com ingleses por atacante

O Flamengo quase fechou a contratação de Deivid Washington, do Chelsea, aos 45 minutos do segundo tempo da janela de transferências. O clube inglês topou liberar o atleta por empréstimo, sem opção de compra, mas na condição do Rubro-Negro arcar com metade do salário do atacante. Os cariocas negaram a exigência e não restou tempo para prosseguir com as tratativas.

Havia anuência com representantes de Deivid Washington de que o Flamengo seria a melhor vitrine para o atacante, mesmo com interesse do Rio Ave, de Portugal. As partes estavam acordadas pelo empréstimo para reforçar o elenco nas três competições do calendário e, inclusive, convenceram a cúpula inglesa a liberá-lo.

Acontece que o Chelsea impôs uma condição recusada pelo Flamengo e, sem tempo hábil, as partes concluíram as tratativas. O clube inglês toparia emprestá-lo desde que o Rubro-Negro arcasse com metade do salário de Washington, mas o time carioca recuou após a exigência.