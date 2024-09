Braithwaite marca em sua estreia na Arena do Grêmio: ‘Foi incrível’

Atacante dinamarquês fez o primeiro gol no duelo de reabertura do estádio, na derrota de virada do Imortal por 3 a 2 para o Atlético Crédito: Jogada 10

A estreia de Braithwaite na Arena do Grêmio tinha roteiro extremamente positivo para o atacante. Isso porque ele abriu o placar para a equipe, além de acertar bola na trave. Porém, a atuação individual perdeu um pouco do destaque com a derrota de virada por 3 a 2, nos últimos minutos para o Atlético. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo assim, o dinamarquês celebrou a oportunidade de anotar um gol em sua estreia no estádio. Contudo, lamentou o revés para o Galo.

“Foi incrível marcar aqui. Me dá pena, porque sei o que as pessoas passaram aqui no último momento. Obrigado a toda a torcida que veio para esse jogo. É uma pena que não podemos dar a vitória a nossa torcida. Pedimos desculpas pela derrota”, detalhou Braithwaite. O primeiro encontro com a torcida do Imortal na Arena aparentava que seria inesquecível. Até porque ele teve desempenho de destaque, fato que promoveu a festa entre os torcedores gremistas. Logo aos dois minutos, ele avançou em velocidade pelo lado direito do ataque e deu uma caneta em Junior Alonso. Posteriormente, aos 30, demonstrou oportunismo para marcar na pequena área após desvio de Kannemann. Ele ficou perto de marcar o segundo na etapa complementar, já que acertou a trave. Processo de adaptação ao Grêmio e ao Brasil A maioria dos seus companheiros e o treinador Renato Gaúcho foram direto para o vestiário pela frustração com o resultado negativo. Braithwaite foi o único a ir agradecer a presença e apoio da torcida antes de deixar o gramado. Posteriormente, indicou que não houve abalo com a derrota, pois em tom de descontração, comentou o ferimento no olho. O problema, aliás, foi oriundo de uma pancada no treino e precisou de um curativo.

“Foi brigando na rua (motivo do machucado). Me disseram que o jiu-jitsu brasileiro é muito bom, então quero provar”, afirmou e depois deu risadas. O atacante dinamarquês já está no Imortal há um mês e meio e ainda passa pelo processo de adaptação a Porto Alegre e ao Brasil. Tanto que ainda está residindo em hotel. Porém, com os companheiros já demonstra afinidade. Com pouco tempo no elenco, ele já assumiu a titularidade da equipe. Até mesmo pelo desfalque por lesões de Diego Costa, que ainda busca sua recuperação física. A rápida ambientação se prova com os números. Afinal, Braithwaite já conta com três gols em cinco jogos.

“Estou falando com meus companheiros e com o Renato para essa adaptação. A língua é muito importante para mim, falar em português. É mais fácil dentro de campo, porque o futebol tem sua língua própria”, finalizou. Após o último compromisso, o elenco ganhou folga de três dias. O grupo volta aos trabalhos na próxima quinta-feira (05). O embate seguinte do Grêmio será contra o Bragantino, no dia 15 de setembro, no estádio Nabi Abi Chedi, pelo Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso do Imortal A diretoria do clube gaúcho ensaia abrir conversas para negociar a renovação de contrato do técnico Renato Gaúcho. Ambas as partes já frisaram que ainda não existe tratativas sobre o tema. O comandante, por sinal, deixou claro que seu foco é na reta final da temporada e tentar conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Ele vai passar a pensar no seu futuro, apenas depois do fim dos compromissos do Imortal.