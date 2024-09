Após Jô e Patric, Itabirito deve anunciar mais reforços de peso para a temporada 2025

Logo depois, o Itabirito anunciou a contratação do atacante Jô. A negociação contou com o esforço do CEO Maycon Pereira e a intervenção do lateral-direito Patric, que jogou com Jô no Atlético e no Amazonas. Patric atuou como intermediário, trabalhando nos bastidores para convencer o atacante a aceitar o novo desafio.

Jô, afinal, estava no Amazonas, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Em sua última partida contra o América-MG, na 16ª rodada da competição nacional, Jô participou de 26 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.