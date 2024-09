‘Venezuelano athleticano’ aposta em Estêvão como novo rosto da Seleção

A Seleção Brasileira encara o Equador nesta sexta-feira (06), no Couto Pereira, às 22h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Contudo, a delegação já está em Curitiba se preparando para a partida e atraindo uma multidão. Até mesmo de outros países. Em entrevista ao Jogada10, o estudante Daniel Hernández, de 17 anos, é venezuelano e tem em Estêvão uma grande inspiração.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Daniel, que esteve no CT do Caju nesta segunda (2) para tentar conseguir um autógrafo, acredita que o Brasil vai vencer o Equador na sexta-feira com dois gols do atacante do Palmeiras. Contudo, Estêvão ainda não conseguiu superar um ídolo venezuelano na visão do garoto.