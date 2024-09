Segunda insana! Veja as contratações dos clubes brasileiros no último dia de janela

Mercado da bola vive dia agitado nos "45 minutos do segundo tempo" para acertar com reforços para a sequência da temporada Crédito: Jogada 10

As últimas horas da janela de transferências foram insanas para os clubes brasileiros. A famosa “correria” para fechar com aquele reforço pontual ou até mesmo rechear o elenco estão no último dia de mercado da bola. Além disso, nomes estrangeiros apareceram com frequência, nesta segunda-feira (2/9). Ao todo, 11 nomes movimentaram o último dia da janela de transferências. É certo que alguns jogadores já estavam acertados com o clube há algum tempo, porém foram oficializados somente nesta segunda. Inclusive, oito atletas são estrangeiros. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Último dia de janela de transferências De forma surpreendente, o Botafogo chegou em acordo com o lateral-esquerdo Alex Telles, que estava no Al Nassr. Ele vai assinar um contrato de dois anos e meio com o Alvinegro. Além dele, o clube também acertou o retorno do zagueiro Adryelson.

O Corinthians corre contra o tempo para tentar acertar com o atacante Carlos González, do Tijuana. O jogador, aliás, está apalavrado com o Timão, que precisa do aval do clube mexicano para registrar o paraguaio na Fifa. Além deles, o Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que estava no Junior Barranquilla. Ele assinou em definitivo com o Tricolor até agosto de 2028.