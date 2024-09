São Paulo acerta a contratação do volante Santiago Longo, do Belgrano

Clube argentino confirmou o empréstimo do jogador ao Tricolor até agosto de 2025, com opção de compra no contrato Crédito: Jogada 10

O São Paulo tem mais um reforço para a sequência da temporada. Nesta segunda-feira (2), o Belgrano confirmou em suas redes sociais o empréstimo do volante Santiago Longo ao Tricolor. O vínculo vai até o dia 29 de agosto de 2025. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o clube argentino, o São Paulo vai desembolsar 300 mil euros (R$ 1,7 milhão) pela cessão do jogador. No entanto, o valor pode aumentar em mais 200 mil euros (R$ 1,1 milhão) caso algumas metas sejam alcançadas.