Santos vence concorrência e acerta com Luan Peres, ex-Fenerbahçe

Zagueiro, de 30 anos, rescinde com clube turco e dá preferência ao Peixe, com contrato contrato de quatro temporadas

O Santos encaminhou o acerto, nesta segunda-feira (2), com o zagueiro Luan Peres, de 30 anos. Assim, o Peixe venceu a concorrência do Vasco na disputa pelo defensor, que rescindiu com o Fenerbahçe, da Turquia, antes de acertar um contrato de quatro anos. Prevaleceu, então, o desejo do jogador de retornar ao clube depois de três anos. A informação é do portal “ge”.

O atleta jogou com a camisa da equipe paulista entre 2019 e 2021 e foi um dos destaques da campanha do vice da Libertadores de 2020. Na ocasião, o Peixe perdeu a decisão para o rival Palmeiras, por 1 a 0, no Maracanã. Ele sempre deixou claro o carinho que tem pelo clube e o desejo de um dia retornar.