Robert Renan é negociado com clube da Arábia Saudita e deixa o Internacional

Emprestado ao Internacional pelo Zenit, da Rússia, Robert Renan disputou 31 jogos com a camisa colorada

O zagueiro Robert Renan não joga mais pelo Internacional. O jogador, que estava emprestado ao Colorado pelo Zenit, da Rússia, foi negociado com o Al-Shabab, da Arábia Saudita. Ele, aliás, ficou fora da partida contra o Juventude, no final de semana, justamente por conta da negociação. Assim, o clube gaúcho confirmou, nesta segunda-feira (2), o desfecho das conversas.

“O Sport Club Internacional informa que Robert Renan não faz mais parte de seu elenco profissional. O empréstimo do jogador foi encerrado de forma antecipada, com compensação financeira ao clube. O Zenit, da Rússia, negociou a transferência do atleta para o Al-Shabab, da Arábia Saudita”, informou o Colorado.