Raphinha revela ambição no Barcelona: ‘Ganhar tudo’

Raphinha, atacante brasileiro de 27 anos, iniciou sua terceira temporada no Barcelona e se tornou uma peça-chave para o técnico Hansi Flick, especialmente após uma janela em que seu nome foi cogitado para uma possível transferência milionária, para aliviar as finanças do clube. Agora, fortalecido ao ser escolhido como um dos capitães pelos seus companheiros, Raphinha lembra as dificuldades que enfrentou em suas primeiras semanas no clube, em 2022, quando foi contratado junto ao Leeds, da Inglaterra, e chegou a considerar uma saída.

Fora da Seleção Brasileira nesta Data Fifa por conta de uma suspensão, o jogador, que marcou três gols na vitória do Barcelona por 7 a 0 sobre o Real Valladolid e já soma duas assistências em quatro rodadas, concedeu entrevista ao programa ‘Tu diràs’, da rádio espanhola ‘RAC1’.

Além disso, Raphinha revelou que, nos primeiros meses após sua chegada ao Barcelona, pensou em deixar o clube.