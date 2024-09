Preparador físico cita ‘fenômeno mundial’ e minimiza lesões no Flamengo

Com cinco problemas físicos em 15 dias, Rubro-Negro teve outros dois atletas com dores durante a derrota para o Corinthians, pelo Brasileirão Crédito: Jogada 10

Para Fábio Mahseredjian, preparador físico do Flamengo, a série de lesões no elenco rubro-negro faz parte de um ”fenômeno ocorrido no mundo todo”. O profissional se manifestou, em coletiva de imprensa, sobre questionamentos aos cinco atletas que sofreram problemas equivalentes na coxa em um período de 15 dias. David Luiz deixou o campo com dor no local durante a derrota para o Corinthians, na Neo Química Arena. Mahseredjian garantiu que problemas físicos em série não estão restritos ao Flamengo, mas ocorre de forma mundial no futebol. Inclusive, justificou sua afirmativa com exemplos de problemas recentes em adversários diretos na disputa por títulos na temporada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Um fenômeno ocorrido no mundo todo. Têm times no Brasileiro com 12 no Departamento Médico. O Botafogo, por exemplo, ontem teve um atleta com lesão de posterior de coxa logo no início da partida. Hoje aqui o Corinthians com quatro, cinco minutos, também teve um que machucou a posterior da coxa. Fenômeno mundial”, explicou.

Lesões no Flamengo O preparador físico fez questão de esclarecer que esses tipos de casos vão continuar ocorrendo, mas que o Flamengo está bem equilibrado. O Rubro-Negro tem seis jogadores entregues ao Departamento Médico no momento, com dois que só retornam aos gramados em 2025. “Em novembro do ano passado saiu uma reportagem do Mirror, da Inglaterra, que em certa rodada havia 30 jogadores que não iriam jogar por lesões em posterior de coxa. As três que fomos acometidos: Gabriel, Pedro e Nico, com uma lesão muito pequena. Não está tudo errado, nós estamos bem equilibrados, sabemos o que estamos fazendo. Porém, essas lesões vão continuar ocorrendo”, e prosseguiu Mahseredjian: “No primeiro semestre eu disse que não tem como fugir porque o futebol está mais intenso. Afinal, existem artigos científicos provando isso. Tem um que acompanhou sete temporadas consecutivas na Inglaterra. A distância percorrida ficou na mesma, uma diferença de 2%. Sabe o que aumentou? O número de piques: 85%. A distância percorrida em alta velocidade, acima de 20km/h: 30%. Então o futebol mudou”, argumentou.

Os casos de lesões não começaram hoje no Flamengo, mas o excesso de problemas físicos nos últimos 15 dias chamou atenção. O Rubro-Negro teve cinco baixas nesse período em jogos consecutivos. Pedro e Gabriel se machucaram contra o Bolívar, pela Libertadores, no dia 15. Na partida seguinte, Arrascaeta deixou o clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos, pouco depois do apito inicial. Contra o Bahia, Nicolás De La Cruz, com dores na coxa, deixou os gramados para entrada de Michael. O recém-chegado também se machucou ao final da partida e precisou ser carregado no colo até o vestiário. Na derrota para o Corinthians, no domingo (1), David Luiz pediu substituição por problemas na coxa esquerda e passará por exames no Ninho do Urubu. Data-Fifa Ainda ao que se refere à questão física dos jogadores, Fábio Mahseredjian garantiu que o Flamengo trabalha com foco de recuperá-los nesta Data-Fifa. Com a paralisação dos campeonatos nacionais para os jogos da Seleção nas Eliminatórias, o Rubro-Negro só retorna aos gramados no dia 12 de setembro.

“A lesão do Arrascaeta foi de adutor, ninguém esperava. Nenhum exame detectou possibilidade de vir lesão. Mas prever lesão não existe, não há nada que nos mostre. Você tenta atenuar, mas prever ou prevenir…muito difícil. Mas não é uma realidade só nossa. Sei que tem DM de clubes com 12, nove, seis… Sazonal”, e concluiu: “Esse intervalo vai nos dar tempo de recuperar esses atletas porque sai desse período congestionado. Então se tudo der certo e conseguir avançar, teremos mais oito jogos consecutivos”, disse.