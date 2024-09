Keno completa 80 jogos com a camisa do Fluminense em noite de recomeço

A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi importante para um jogador. Trata-se de Keno, que completou 80 partidas com a camisa do Tricolor, reencontrou o caminho das redes e fez as pazes com a torcida.

Após estufar a rede, aos 45 do segundo tempo, o atacante fez um gesto com as mãos como se pedisse desculpas para o torcedor. Em seguida, mandou beijos para a arquibancada. Recentemente, o jogador, que tem sido contestado por suas atuações, marcou contra o Juventude pela Copa do Brasil.