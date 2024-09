João Victor desfalca o Vasco pelos próximos dois jogos

Autor do gol do triunfo sobre o Vitória, zagueiro leva terceiro amarelo contra os baianos e está fora do clássico com o Flamengo Crédito: Jogada 10

O herói do triunfo do Vasco sobre o Vitória, no último domingo (1º), será desfalque pelos próximos dois jogos. Afinal, o zagueiro João Victor, autor do gol que deu os três pontos ao Gigante da Colina no Barradão, cumprirá suspensão em duas competições diferentes. O próximo compromisso do Vasco é no dia 11 de setembro, contra o Athletico, pela Copa do Brasil. Como João Victor recebeu cartão vermelho no jogo de ida, já nos acréscimos do duelo de São Januário, ele será ausência em Curitiba.

Já pelo Brasileirão, o zagueiro estava pendurado com dois cartões amarelos. E, aos 39′ da etapa final, já depois de seu gol, ele levou o terceiro amarelo da série. Dessa forma, está suspenso do próximo compromisso do Vasco no torneio, contra o Flamengo, no dia 14, em jogo válido pela 26ª rodada. Assim, é possível que o zagueiro Léo volte ao time titular, voltando a fazer dupla com Maicon. Desde a última falha do zagueiro, contra o Criciúma, pela 23ª rodada, ele não mais atuou, com João Victor atuando nas últimas três partidas. Após a vitória, ele celebrou o gol, o primeiro de sua carreira profissional.