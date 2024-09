Inter terá maratona de jogos em menos de 20 dias

O Internacional vai enfrentar uma maratona de cinco partidas em 19 dias no mês de setembro. Isso vai acontecer porque, além dos três jogos do calendário regular, a equipe terá outros dois compromissos que não aconteceram antes por conta da tragédia no Rio Grande do Sul no mês de maio.

Dessa forma, a equipe gaúcha vai enfrentar, nesta ordem, o Fortaleza, Cuiabá, São Paulo, Bragantino e Vitória. Sendo apenas os duelos contra os times paulistas fora de casa. O primeiro compromisso é no dia 11 de setembro, enquanto o último será no dia 29 deste mês.

Apesar de ser um jogo atrás do outro, é uma oportunidade para o Internacional se recuperar na tabela do Brasileirão e, assim, buscar uma vaga direta na Libertadores. No momento, a diferença do Colorado para o G6 é de nove pontos. Além disso, os duelos contra Fortaleza e São Paulo são uma briga direta por essa vaga.