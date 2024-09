Guga fala sobre reação do Fluminense no Brasileirão: ‘Achamos nossa identidade’

Lateral analisa momento do Tricolor e importância da pausa para a Data Fifa no intuito recuperar atletas e chegar mais forte

O Fluminense voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro e segue fora da zona de rebaixamento. Assim, a vítima da vez foi o São Paulo por 2 a 0, no Maracanã, pela 25ª rodada. Na zona mista, o lateral Guga, que participou da jogada do gol de Keno, falou sobre o momento do Tricolor na temporada e a importância da Data Fifa.

“Nesse últimos jogos, conseguimos achar nossa identidade. Soubemos sofrer, o momento de sair e conseguimos vitórias que estavam difíceis de acontecer. Graças a Deus, estamos saindo dessa situação. Agora, teremos uma pausa para descansar, recuperar jogadores e voltar mais forte para brigar por coisas grandes. Dessa forma, teremos a decisão na Libertadores e seguir firme no Brasileiro para subir cada vez mais na tabela”, disse.