Gonzalo Plata é regularizado e já pode estrear pelo Flamengo

Nome do atacante equatoriano apareceu no BID da CBF nesta segunda-feira (2). Todos os reforços do Flamengo já estão liberados para jogar Crédito: Jogada 10

Gonzalo Plata, último reforço, até então, do Flamengo nesta janela de transferências, foi regularizado na CBF nesta segunda-feira (2). O nome do atacante equatoriano apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da entidade e, assim, o jogador está liberado para estrear com a camisa rubro-negra. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Só faltava, aliás, dentre os jogadores contratados, a regularização de Plata. Assim, os quatro reforços já estão à disposição de Tite: Michael e Alcaraz, que já estrearam, além de Alex Sandro e Gonzalo Plata.