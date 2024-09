Globo almeja transmitir grande competição internacional em 2025

Emissora demonstrou insatisfação depois de perder exclusividade dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir do próximo ano

A TV Globo se movimenta nos bastidores após perder a exclusividade da transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025 em TV aberta. Isso porque a Record chegou a um acordo com a Liga Forte União. Com isso, a emissora da família Marinho demonstrou insatisfação com este cenário. Tanto que abriu negociações para adquirir o direito de exibir partidas de relevante torneio em nível internacional.

Trata-se do Mundial de Clubes de 2025 que, aliás, terá novo formato a partir do ano que vem. As tratativas ocorrem com a Fifa, responsável por organizar a competição. De acordo com informações da coluna “F5”, a oferta foi enviada no fim de agosto e a Globo adotou discurso otimista para um desfecho positivo.