Gabigol faz agradecimento à patrocinadora após fim de parceria de mais de uma década

Atacante do Flamengo anunciou o encerramento do vínculo entre as partes através de storie em tom de despedida em seu perfil no Instagram

Gabigol publicou uma espécie de carta de despedida à Nike, marca esportiva que o patrocinou por mais de uma década, nas redes sociais. O contrato entre as partes se encerrou, e o atacante do Flamengo deverá anunciar uma nova parceria em breve.

Na publicação via stories, Gabriel recorda situações que o eternizaram na história do Flamengo em que esteve acompanhado da Nike. O jogador também cita os Jogos Olímpicos do Rio 2016 como outro momento impactante da parceria. Pouco depois da postagem, a assessoria de Gabigol, em contato com o ‘Mundo Rubro-Negro’, confirmou o fim do vínculo entre as partes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agradecimento à Nike

No início do texto, Gabigol ressalta o período de parceria com a Nike: “Mais de uma década”. O atacante segue a despedida em tom de agradecimento pelos sonhos realizados durante a carreira junto ao patrocinador.