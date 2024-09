Fluminense vai nomear estádio de Xerém em homenagem a Marcelo

Solenidade em homenagem ao camisa 12 será realizada na quinta-feira, no Estádio das categorias de base do Tricolor

O evento, aliás, contará com a presença de Marcelo, sua família, amigos e convidados. Os times de base de várias categorias e do futebol feminino também farão parte da celebração.

O Fluminense vai rebatizar o nome do Estádio Vale das Laranjeiras em homenagem a Marcelo. Em solenidade marcada para a próxima quinta-feira, o estádio de Xerém, onde as categorias de base do clube atuam, receberá o nome de Estádio Marcelo Vieira.

Antes de ganhar o nome do eterno camisa 12, o local, afinal, passou por algumas transformações nas últimas semanas. Além de ajustes estruturais, foi criada uma nova identidade visual, com graffitis assinados pelos artistas plásticos Marcelo Ment e JC.

Toda a trajetória do lateral – desde seu início em Xerém, passando por Real Madrid e Seleção Brasileira, até o retorno ao Fluminense para conquistar a Glória Eterna – está no muro da arquibancada do estádio. O túnel de acesso do CT ao campo de jogo, aliás, recebeu pintura especial.

De Xerém para a Glória Eterna

Marcelo, aliás, é uma das grandes joias das categorias de base do Fluminense. O jogador chegou a Xerém com apenas 13 anos de idade, oriundo do futsal tricolor. Depois de passar pelas equipes infantil, juvenil e júnior, quando morou nas instalações do CT Vale das Laranjeiras, foi promovido aos profissionais em 2005, com 17 anos. Os lances de habilidade e técnica despertaram a atenção das principais equipes do mundo, e ele se transferiu para o Real Madrid em novembro de 2006. Mas era apenas um até logo.