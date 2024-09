Fluminense anuncia a contratação do lateral Gabriel Fuentes

Tricolor acerta com o colombiano, que estava no Junior Barranquilla. Jogador não poderá atuar na Libertadores

O Fluminense anunciou, nesta segunda-feira (02/09), a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes. O jogador colombiano de 27 anos, que estava no Junior Barranquilla-COL, se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo em definitivo com o Tricolor até agosto de 2028.

A proposta apresentada pelo Fluminense foi de US$ 1,2 milhão (aproximadamente R$ 6,6 milhões, de acordo com a cotação atual) para adquirir 60% dos direitos econômicos de Gabriel Fuentes.