Flamengo enfrenta concorrência por atacante do Chelsea

O Flamengo tem mais uma concorrência na tentativa de contratação do atacante Deivid Washington, do Chelsea. Além do tempo, já que a janela de transferências se encerra nesta segunda-feira (2), um clube português entrou na briga pelo jogador. Trata-se do Rio Ave.

O Rubro-Negro tentou a contratação do jogador antes de o Chelsea pagar 15 milhões de euros ao Santos. No entanto, o clube carioca, que já considerava a negociação complicada, segundo o “ge”, agora ganhou um outro ponto. Apesar da preferência do atacante em voltar para o Brasil, o clube inglês prefere negociar o empréstimo com o Rio Ave.

No entanto, caso o jogador de 19 anos não vá para nenhum dos dois clubes, ficará no sub-21 da equipe inglesa.