Flamengo confirma venda de Igor Jesus para clube português

Volante ganhou chances no Rubro-Negro no início de Tite, mas perdeu espaço na sequência da temporada

O Flamengo anunciou a venda de Igor Jesus, nesta segunda-feira. O Rubro-Negro recebeu oferta de R$ 12 milhões do Estrela Amadora (POR) e concluiu a negociação no último sábado (31).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a venda de 50% do atleta Igor Jesus ao Estrela da Amadora, de Portugal. O contrato será por quatro temporadas. O Rubro-Negro permanece com os outros 50% dos direitos. Agradecemos pela dedicação, profissionalismo, e desejamos sucesso na sequência da carreira do Garoto do Ninho”, publicou.