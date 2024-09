Filho de ex-Seleção deixa o Cruzeiro e vai defender a Lazio

O defensor Ricardo Bordon deixa a Toca da Raposa I e agora será atleta do clube italiano

Ricardo Bordon, agora ex-jogador do Cruzeiro, já está na Itália. O atleta de 17 anos assinou contrato com a Lazio e inicialmente defenderá o time Sub-20. Seu irmão, Filipe Bordon, de 19 anos, também está no time Sub-20 da Lazio e o acompanha na nova jornada.

Ricardo e Filipe são filhos do ex-zagueiro Marcelo Bordon. Marcelo teve passagens por Schalke 04 e Stuttgart, ambos na Alemanha, e também jogou pelo São Paulo. Além disso, ele fez parte da Seleção Brasileira e contribuiu para a conquista da Copa América de 2004, no Peru.

Ricardo esteve no Cruzeiro por duas temporadas. Em 2024, disputou 12 jogos pelo time Sub-20, e em 2023, participou de 18 partidas, marcando um gol durante esse período.