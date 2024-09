Fábio Carille acata pedido da diretoria para recuperar prestígio no Santos

O técnico Fábio Carille está pressionado no Santos. Logo depois do empate contra a Ponte Preta, a torcida pediu a cabeça do comandante, porém a diretoria resolveu bancar a sua continuidade no cargo e espera uma reação na próxima rodada. O jogo é contra o Brusque, fora de casa, no sábado (7).

Com a semana livre, o treinador foi chamado pela diretoria e ouviu o pedido para que ele alterasse a programação de treinos. Ao invés de uma atividade por dia, o presidente Marcelo Teixeira e seus pares queriam dois treinos diários. O comandante ouviu e acatou a ordem dos cartolas.

Nesta segunda-feira (2), a comissão técnica de Fábio Carille e seus comandados foram a campo em dois períodos para mostrar serviço e, como consequência, uma partida mais aceitável pela próxima jornada na busca contra o acesso.