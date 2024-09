Estêvão, do Palmeiras, brilha e fala sobre convocação: ‘Ainda não caiu a ficha’

Jovem marca um dos gols do triunfo do Palmeiras sobre o Athletico-PR, com a presença do técnico Dorival Júnior na Ligga Arena

Uma das grandes novidades do futebol brasileiro nesta temporada, Estêvão tem encantado o torcedor do Palmeiras e chegou à seleção principal. Assim, diante do Athletico-PR, o jovem deixou o dele no triunfo por 2 a 0, na Ligga Arena, com a presença de Dorival Júnior, comandante do Brasil, no estádio, pelo Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, com o início da Data Fifa, o jogador terá sua primeira experiência com a camisa amarela a partir desta semana. Aos 17 anos, ele está na lista de atletas que disputarão duas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026: contra Equador (6) e Paraguai (10).