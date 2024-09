Esposa de Casemiro sai em defesa do jogador nas redes sociais após críticas da mídia inglesa

Brasileiro foi substituído no intervalo da derrota do Manchester United para o Liverpool, por 3 a 0, após falhar em dois gols do adversário

Casemiro voltou a ser alvo de duras críticas pelo desempenho na derrota do Manchester United por 3 a 0 para o Liverpool, no domingo (1). O brasileiro, substituído ainda no intervalo, acabou marcado por perder a bola em dois dos gols da vitória do rival. O julgamento chegou até Anna Mariana, esposa do meia, que repostou a sala de troféus do marido em reposta às desaprovações dos torcedores.

Anna ainda compartilhou outro stories com mensagens de apoio ao marido. “Sempre forte” apareceu na legenda da publicação com foto de um momento glorioso de Casemiro no United, e “O maior” em referência ao clube. As postagens passaram uma mensagem de ‘resposta’ às críticas sofridas recentemente pelo jogador.

O United ocupa agora a 14ª colocação da Premier League, com três pontos em nove disputados. O próximo jogo é contra o Southampton, fora de casa, às 08h30 do dia 14 de setembro – após paralisação da Data-Fifa.