Empresários de Vitor Roque iniciam negociações para compra de SAF em MG

Os empresários de Vitor Roque, atacante do Betis, estão explorando oportunidades no mercado do futebol e começaram a negociar a aquisição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em Minas Gerais.

Recentemente promovido ao Módulo I do Campeonato Mineiro, o Betim Futebol Clube transformou-se em SAF no mês passado. Sandro Duarte, ex-volante do Cruzeiro, e Ehler Pessoa estão em discussões para adquirir o clube localizado na região metropolitana de Belo Horizonte.

A “Rádio Itatiaia” foi a primeira a informar sobre a negociação. O valor estimado para a compra do clube é de aproximadamente R$ 70 milhões, um valor elevado devido ao recente acesso do Betim à elite do Campeonato Mineiro.