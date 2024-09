Dorival Júnior contará com 14 jogadores no primeiro treino da Seleção

Seleção Brasileira fará a primeira atividade nesta Data-Fifa na tarde desta segunda-feira, no CT do Athletico. Grupo estará completo na terça

A Seleção Brasileira realiza, na tarde desta segunda-feira (2), o primeiro treinamento nesta Data-Fifa. No centro de treinamento do Athletico, em Curitiba, o técnico Dorival Júnior comandará a atividade visando a partida contra o Equador. As seleções se enfrentam na sexta-feira, no Couto Pereira, às 22h (de Brasília).

Neste primeiro dia de trabalho, o treinador da Canarinho contará apenas com 14 jogadores. Todos os atletas que atuam no futebol brasileiro já se apresentaram.