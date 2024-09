Diante do Flamengo, Corinthians quebra jejum na Neo Química Arena

O último domingo (1º) entrou para a história do Corinthians. No dia da comemoração do seu aniversário de 114 anos, o Timão bateu o Flamengo por 2 a 1 e respirou na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Além de chegar aos 24 pontos e ser o primeiro time do Z4, o Alvinegro quebrou uma seca de cinco partidas sem vencer dentro da Neo Química Arena, marca até pouco tempo atrás inimaginável ao time que costuma se apoiar na torcida para obter os resultados.

Antes de vencer o Flamengo por 2 a 1, a última vitória do Corinthians ocorreu diante do Criciúma por 2 a 1. Na ocasião, o técnico Ramón Díaz fazia a sua estreia no comando da equipe, que já brigava contra o rebaixamento no Brasileirão.