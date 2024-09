Cruzerense Barreal abre o jogo sobre sua condição física

Meia-atacante vem sentindo dores no tornozelo e precisou sair no decorrer da vitória mineira sobre o Atlético GO, no último domingo (1) Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro usará a pausa da data FIFA para ajustes e, principalmente, para a recuperação de jogadores. Um deles é o meia-atacante Álvaro Barreal, que saiu machucado na vitória sobre o Atlético-GO, no último domingo (1), pelo Brasileirão. No entanto, o próprio atleta falou sobre sua situação: "Mesmo pé. Pouca coisa", disse Barreal na zona mista do Mineirão. Ele saiu aos 9 minutos do segundo tempo para a entrada de Mateus Vital.