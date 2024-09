Cristiano Ronaldo não admite ser reserva em Portugal e analisa críticas

Craque foi convocado para defender seleção portuguesa em duelos contra a Croácia e Escócia, pela Liga das Nações Crédito: Jogada 10

O craque Cristiano Ronaldo retornou à seleção de Portugal e revelou detalhes sobre diversos assuntos, incluindo a possibilidade de ser reserva no time hoje comandado por Roberto Martínez. Contudo, apesar de ter saído zerado da competição europeia, o jogador foi novamente convocado. Portugal enfrentará a Croácia no Estádio da Luz, em Lisboa, pela primeira rodada do Grupo A1 da Liga das Nações 2024/25. Depois, no domingo, jogará contra a Escócia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Sempre terei, até o fim da minha carreira, o pensamento de que vou ser titular. Respeito as decisões do treinador, embora ele também tenha se portado mal comigo. Quando foge da ética profissional, pode haver controvérsias, mas isso é uma questão à parte”, afirmou Ronaldo em entrevista coletiva.

Cristiano Ronaldo, álias, ficou no banco durante o Mundial do Catar e viu o compatriota Gonçalo Ramos marcar três vezes na goleada contra a Suíça, nas oitavas de final daquela edição. Todavia, além disso, Cristiano também observou seu ex-companheiro de Real Madrid e da seleção de Portugal, Pepe, se aposentar ao final da Eurocopa na Alemanha. O atacante falou sobre a possibilidade de sua própria aposentadoria no futuro. Cristiano Ronaldo soma 130 gols por Portugal “Me sinto feliz. Quando chegar esse momento (aposentadoria), mais cedo ou mais tarde, eu serei a primeira pessoa a dar um passo à frente. Será uma decisão normal. Temos o exemplo do Pepe, que saiu pela porta da frente. Todos os jogadores devem pensar em sair sempre pela porta da frente. Não vejo isso com tristeza, mas sim com alegria”, analisou Cristiano Ronaldo. Atualmente, com 130 gols pela seleção portuguesa e a apenas um gol dos 900 na carreira, Cristiano Ronaldo disse recentemente que quer chegar aos mil. O craque defende atualmente o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Assim, finaliza falando sobre críticas que recebe.