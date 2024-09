Corinthians tenta fechar com atacante do Tijuana no último dia da janela

Tijuana's Carlos Gonzalez (L) fights for the ball with Monterrey's Jorge Rodriguez during the Liga MX Apertura tournament football match between Tijuana and Monterrey at the Caliente Stadium in Tijuana, Baja California State, Mexico, on August 23, 2024. (Photo by Guillermo Arias / AFP) Crédito: GUILLERMO ARIAS

O Corinthians tem poucas horas para viabilizar mais uma contratação no último dia da janela de transferências. O nome da vez no Timão é o atacante Carlos González, de 31 anos, que atua no Tijuana, do México. Os paulistas aguardam apenas o aval do clube da América do Norte pelo empréstimo do atleta e buscam resolver os últimos trâmites burocráticos para fechar a contratação. Afinal, já tem conversas avançadas com o jogador paraguaio. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho.