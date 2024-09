Confira quanto o Santos irá lucrar com a venda de Marcos Leonardo ao Al-Hilal

O Al-Hilal acertou a contratação do atacante Marcos Leonardo, do Benfica. Assim, como a janela de transferências da Arábia Saudita se encerra nesta segunda-feira (2), o clube de Riade reforçou seu setor ofensivo com o ex-Santos. A transação girará em torno de 40 milhões de euros (R$ 250 milhões).

Nesse sentido, o Peixe deve receber até R$ 37,4 milhões pela negociação. Essa quantia é oriunda do mecanismo de solidariedade da Fifa por ser o clube formador. Marcos Leonardo chegou ao clube paulista aos 11 anos e permaneceu até os 20.

Além disso, o Peixe ainda tem direito a 10% de mais valia na transferência do atacante para o clube saudita, além de outros dispositivos definidos em contrato.

Com a camisa do Santos, o atacante disputou 168 jogos, com 54 gols no período. Após se destacar, chegou ao Benfica, de Portugal, pelo valor de 18 milhões de euros (R$ 96,33 milhões na cotação à época). Em solo português, disputou 21 partidas e marcou sete gols.