Com Yusupha Njie, Santos treina de olho no Brusque pela Série B

Atacante foi anunciado nesta segunda-feira pelo Peixe e já treinou com os companheiros. Ele foi regularizado e já pode entrar em campo

O Santos iniciou, nesta segunda-feira (2), a preparação para o duelo contra o Brusque, fora de casa, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília) do próximo sábado (7). A novidade da atividade foi a presença de Yusupha Njie, recém-contratado pelo Peixe.

Pressionado por conta dos maus resultados nos últimos jogos, o técnico Fábio Carille comandou uma atividade técnica na reapresentação do elenco no CT Rei Pelé. Dessa maneira, o comandante teve todo o grupo no treinamento.