CBF inicia venda de ingressos para jogos da Seleção Sub-20 em São Januário

Seleção Brasileira Sub-20, do técnico Ramon Menezes, fará dois amistosos contra o México no Rio de Janeiro

Começou nesta segunda-feira (2), às 17h30 (de Brasília), a venda de ingressos para os dois amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 contra o México. Os jogos serão em São Januário, estádio do Vasco, na quinta-feira e no domingo, ambos às 18h30.

As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Os ingressos são válidos para o setor social do estádio carioca. A venda é feita exclusivamente online. Em resumo, cinco ingressos podem ser comprados por CPF. A venda acontece por meio do site da CBF.